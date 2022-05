Ako často prať uteráky, pyžamo či záclony? Stavíme sa, že to robíte inak...

Posteľná bielizeň

V posteli strávime každú noc približne 8 hodín spánkom. Ani to však väčšinu z nás neprinúti viac dbať na dôkladnejšiu čistotu posteľnej bielizne. Pranie plachty a obliečok je proces, do ktorého sa nám veľmi nechce. Myslite ale na to, že väčšina baktérií nahromadená v týchto textíliách nie je viditeľná ľudským okom. Za noc vypotí priemerný človek až liter potu. Okrem toho na bielizni nájdeme množstvo odumretých buniek pokožky, mikroskopických roztočov, nečistoty, mastnotu, v mnohých posteliach nájdeme aj omrvinky. Preto by ste si mali dať tú námahu a posteľnú bielizeň oprať aspoň raz za dva týždne.