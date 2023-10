1. Kuchynský odpad

Ako píše web žena.pluska.sk, do toalety nehádžte zvyšky jedál - tuhých ani tekutých ako polievky či mlieko, ktoré v kanalizácii lákajú potkany. Použitý olej z panvice či fritézy sa zas lepí na steny odpadových rúr a v kontakte s vodou sa zráža do mastných krúst, ktoré sa hromadia v čističkách. Olej zlievajte do plastovej fľaše a odneste do zberného dvora alebo odovzdajte na čerpacej stanici či v obchode, ktoré túto službu ponúkajú.