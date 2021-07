8 vecí, ktoré neliať do odtoku umývadla: Tušili ste, že ani... Foto: Shutterstock

Upratovanie v kuchyni nie je práve tou najobľúbenejšou činnosťou, a tak sa stáva, že si ho chceme uľahčiť. V dreze často končia aj veci, ktoré by nemali, lebo je to rýchle a šikovné. Ale potom bojujete s upchatým odtokom! Čo teda do umývadla nesplachovať?