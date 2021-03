8 rád aby domáca galéria vyzerala ešte lepšie, ako čakáte

1. Spravte si plán

Na začiatku je dobré premyslieť si, aký človek ste a čo vám vyhovuje. Ak ste perfekcionista a máte rád poriadok, bude vám blízka symetria. V tom prípade obrazy zaveste podľa presného zamerania, keď rámy budú v rovnakej výške. Keď ste viac slobodomyseľnejší, určite vyskúšajte atypickú galériu, keď budú obrazy rôznych veľkostí zavesené v rozdielnych výškach. Celok bude pôsobiť hravejšie.

2. Výrazný kúsok

Ak vaša zbierka pozostáva z rôznych veľkostí obrazov, vždy si určite hlavný, ktorý bude dominantný. Väčšinou to býva ten najväčší. Trik je v tom, že najväčší obraz umiestnite do stredu. Okolo neho potom aranžujte ostatné menšie. Rámy môžu byť zarovno, ale aj v rôznej výške. V prípade, že je zbierka rozmanitá, to znamená, že obsahuje maľby, kresby aj fotky, je dôležité, aby použité farby spolu ladili.