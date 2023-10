6 chýb, kvôli ktorým vyzerá vaše bývanie „lacno“. Pozor na to! 34 34 Foto: Dulux

Možno ste do interiéru naliali doslova tisícky eur, ale výsledný pohľad je stále tak trochu ako do študentskej izby. Preto sa vyvarujte chýb, ktoré pokazia dojem útulnosti a prestíže. Pritom ich často vidíme aj v priestoroch, ktoré by inak pôsobili naozaj exkluzívne.