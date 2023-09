Preplnená miestnosť

V celej domácnosti by ste sa mali cítiť pohodlne a útulne, no množstvo nábytku úplne „blokuje“ kyslík a priestor aj prúdenie pozitívnej energie, čím sa aj byt s dobrou rozlohou premení na stiesnenú celu. Nekupujte kusy nábytku len tak, ako sa vám hodí, malo by to byť systematicky premyslené riešenie. Inak si zabezpečíte mnoho nesúrodého nábytku, ktorého bude veľa a nebude ani jednoliaty. Pri nábytku platí, že menej, ale účelne je rozhodne viac, ako možno luxusne, ale príliš.