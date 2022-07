5 tipov pre zážitkovú dovolenku, ktorá nesklame: A všetko je na Slovensku!

Asi niet na svete človeka, ktorý by netúžil po niečom výnimočnom. Ak ste si zatiaľ svoj sen neuskutočnili, ponúkame vám 5 miest na Slovensku, na ktorých sme boli a ktoré nás prekvapili zážitkami.

Domček na strome

Treehouse pri Bojniciach je postavený v korunách stromov a dostanete sa doň po točitých schodoch. O raňajky sa starať nemusíte, stačí večer spustiť zhora lano so skobou a ráno si na ňom cez kladku vytiahnuť košík s koláčikmi, maslom, džemom či omeletou so syrom. Všetko v domčeku je vyrobené na mieru a objavíte tu kopec kreatívnych nápadov. Nie je tu elektrina, vynahrádza to však množstvo svetielok, ktoré sa večer postarajú o dokonalú romantiku pri pozorovaní nočnej oblohy. Cez deň môžete z terasy pozorovať srnky, líšky, veveričky a iné lesné zvieratá.