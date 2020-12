Pivo

Chutné, osviežujúce a len v máloktorej domácnosti by ho liali inde ako do hrdla. Napriek tomu sa to oplatí vyskúšať, lebo pivo je šikovné na škvrny a čistenie. Je dobré na lesklejšie okná a dokonca vráti zašlú slávu drevenému nábytku.