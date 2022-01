5 skvelých tipov ako si skrášliť spálňu za obyčajných 20 €

Spálňa je oddychová miestnosť a zároveň súkromné miesto, kde návšteva len tak nechodí. Ale aj vy sami sa v nej môžete cítiť príjemne a k tomu vám dopomôžu doplnky, ktoré vásvôbec nemusia vyjsť draho. Zariaďte sa aj za obyčajných 20 €!

Izbové rastliny

Izbovky sú alfou a omegou pre zútulnenie priestoru. Nielenže dobre vyzerajú, ale aj pohľad na ich zelené odtiene upokojuje a dobre vplýva na všetky zmysly. Navyše niektoré druhy sú špeciálne aj vďaka schopnosti čistiť vzduch v interiéri a to sa v spálni, kde sa väčšinu času len spí, hodí. Čo sa týka rozpočtu, ľahko sa zmestíte do 20 € a to takmer pri každom type stredne veľkej rastlinky.