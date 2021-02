1. Osvieži vzduch

Máte pocit, že to u vás doma nevonia nijako vábne? Môžete si rýchlo vyrobiť osviežovač vzduchu – z aviváže. A dokonca na to môžete využiť aj zvyšok, ktorý ostane vo fľaši, len do nej prilejte trochu vody, jeden diel aviváže, 2 lyžice sódy bikarbóny a 2 diely vody. Chvíľu nechajte „odstáť“ a prelejte do fľaštičky s rozprašovačom.