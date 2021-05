10 najdôležitejších tipov, ako si správne vybrať kusový KOBEREC

1. Koberec vs. nábytok

Otvorený priestor je trendový, ale nábytok v ňom môže pôsobiť stratene ako loď na šírom mori. Kusový koberec ho „ukotví“ a vymedzí v priestore jednotlivé zóny. Pri výbere koberca sa uistite, či má správnu veľkosť . V obývacej izbe má sedačka so stolíkom stáť na koberci, prípadne mať na ňom aspoň predné nohy, menšie kusy nábytku by na ňom mali stáť celé. V jedálni musí byť kusový koberec dostatočne veľký pre stoličky i celý stôl. Treba dodržať nepísané pravidlom, , že stoličky by mali zostať na koberci, aj keď ich odtiahnete od stola.