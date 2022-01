Zuzana Vačková prerobila kuchyňu: Vybrala farbu, ktorá (ne)prekvapí

Obľúbená blondínka svoje bývanie pred svetom neskrýva. Svoj rodinný dom si nechala postaviť podľa svojich predstáv a náležite si ho užíva. Jeho otvorené spodné priestory, krb, ale aj terasu so záhradou. Po novom už aj kuchyňu, na ktorú toľko čakala.

Pôvodná podoba kuchyne nebola vôbec zlá, Zuzana Vačková mala doma svetlý dekor skriniek skombinovaný s tmavohnedou doskou a zástenou. "Poznáte to, keď si poviete, že to, čo bolo, už ďalej nechcete a vykročíte do neznáma s vidinou, že to bude časom lepšie ako to, čoho sa vzdávate?" zamyslela sa herečka na Instagrame a avizovala tak veľkú zmenu u seba doma.