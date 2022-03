Zrenovovali starý drevodom: Nádhera, aké bývanie je z neho dnes!

Poľka sa so svetom delí o príbeh svojho domova cez účet @ann.living. To, čo sa najskôr javilo ako chalupa, rozpadnutý či opustený starý dom, je dnes bývaním pre rodinu, a to nie hocijakým. Krásny interiér je plný dreva, prírodných materiálov, čiernych akcentov a najmä tvrdo oddretej práce domácich.

Rekonštrukcia tohto domu prebiehala od úplných základov. Ania ukazovala, ako upravujú steny, maľujú okná, ako zariaďujú vnútro, ale i terasu. Svoje predstavy zhmotnila do výsledku, ktorý je maximálne efektný. Jej bývanie má nádych naturálneho, bohémskeho a tiež moderného štýlu.