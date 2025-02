Daniela Mýtna Redaktorka magazínu Lepšie Bývanie

Každá naša návšteva je iná a my sa vždy tešíme, že v každom interiéri objavíme nový originálny príbeh. Nuž a prísť do domu, o ktorom vieme, že v ňom žije dizajnérka, to je už dosť sľubný začiatok.

Autor článku Daniela Mýtna Redaktorka magazínu Lepšie Bývanie Zariaďovanie a dekorovanie bytov ju bavilo už od detstva, kedy si vyrábala z krabíc od topánok malé bytíky. Hoci vyštudovala STU, vždy ju to ťahalo k žurnalistike a dostala sa k nej cez pedagogické nakladateľstvo, kde sa podieľala na príprave školských učebníc. Neskôr vydala vlastné publikácie a CD, pracovala v BBC, až kým sa nedostala k bývaniu. Práca redaktorky je zároveň jej koníčkom a teší ju, že pomáha ľuďom vytvárať domovy, ktoré im naplno odomknú krásu života.