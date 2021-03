Úžasný byt aj za minimum peňazí: TOTO bývanie mladej blogerky je dôkazom

Kto tu býva : Lucia Malíková vždy chcela robiť to, čo ju baví a napĺňa. A tak sa rozhodla na svojom blogu lucididit.com spojiť príjemné s užitočným – svoju lásku k písaniu s vášňou pre dizajn, fotografiu, tvorenie a kreatívne vyžitie.

Lucia pochádza z východného Slovenska, istý čas žila v Španielsku a Nemecku. Pred štyrmi rokmi si zaobstarala byt vo Viedni a od toho momentu sa jej v hlave začali nezadržateľne mihať nápady, ako ho s malým rozpočtom pekne zariadiť.

Život medzi škatuľami

Podľa výšky sumy na bankovom účte to spočiatku vyzeralo tak, že v byte bude žiť medzi škatuľami a handrami. „Celé tri mesiace som tu žila bez kuchyne a jedálne. Všade samé škatule. Ale nevzdala som to. Každý mesiac pribúdali nové kúsky a bytové doplnky. Niečo kúpené, niečo darované, niečo prerobené – bola to živná pôda pre moje kreatívne tvorenie,“ zaspomínala si.