Tipli by ste to na ňu? Zora Czoborová má bývanie v TEJTO netradičnej farbe...

Priestranný byt populárnej brunetky má mnoho predností. Nachádza sa vo vyhľadávanej a nie lacnej časti Bratislavy, disponuje veľkou rozlohou i terasou s výhľadom, zariadenie je moderné a dizajnové a čerešničkou na torte je zladenie do pomerne netradičnej farby. Veľkej časti bytu Zory Czoborovej totiž dominuje červená farba.

Táto voľba rozhodne nie je jednotkou v interiéroch, nakoľko je výrazná, energická a pre niekoho až agresívna. Všetko však závisí od povahy majiteľov bývania a samozrejme, od miery, akou je v domácom prostredí použitá. Správne množstvo by malo stimulovať myseľ, nadmiera zase spôsobuje jej únavu. Ako to poňala celebritná fitneska?

Kuchyňa prepojená s obývačkou sú červenej farby. Zdroj: Instagram.com/@zoraczoborova

U nej doma vidno červenú na kuchynskej linke, ďalej pokračuje do prepojenej obývačky na sedačke, vidno ju aj v jedálni a tiež kúpeľni. Zora Czoborová červenou rozhodne nešetrila, no ako je známe, ona sama je osobou, ktorá pôsobí výrazne, sebavedomo a veľmi energicky. Kto iný by teda mal mať takýto neprehliadnuteľný interiér?

Neprehliadnite galériu a nakuknite do takmer celého bytu známej hviezdy. Čo vravíte na jej vkus?