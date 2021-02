Tento byt je ako balzam na dušu: Svetlý, elegantný a nadčasovo moderný

Kto tu býva

Jana Ina Zarrella je populárna nemecká modelka a moderátorka, ktorá žije so svojím manželom v Kolíne. Majú spolu dve deti. Neoddeliteľnou súčasťou domácnosti je jazvečík Tyson. Na jej instagramovom účte @Janainazarrella ju sleduje viac než 600-tisíc ľudí. Jana Ina sa narodila v Brazílii, ale kariéra modelky ju zaviala do Nemecka, kde našla svoj druhý domov, vydala sa a spravila úspešnú kariéru. Z modelky je dnes moderátorka, ktorá nás pozvala do svojho elegantného domova.

Útulná elegancia

Napriek brazílskemu temperamentu je Janin domov stelesnením harmónie v klasickom štýle. V spolupráci s Westwingom vytvorila nadčasový dizajn inšpirovaný malebným ostrovom Sylt. Celok v kombinácii s námorníckymi doplnkami a modrými akcentmi pôsobí veľmi elegantne a moderne. Navyše je veľmi variabilný. Stačí vymeniť pár dekorácií a priestor získa iný náboj. Letné pruhované vankúše sa cez zimu obliekli do kožušinky a obývačka vyzerá hrejivo a príjemne.

Viac na ďalšej strane a v GALÉRII.