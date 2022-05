Premakaný dom Jána Ďurovčíka: Pracovňa má svoj štýl a tá záhrada!

Známy režisér je veľkým fanúšikom architektúry a dizajnu interiérov. Ešte ako čerstvý absolvent školy, býval v petržalskom paneláku, kde si vo svojom malom byte poprerábal a zveľaďoval, čo sa dalo. Počas pobytu v Holandsku, kde neskôr pracoval sa zasa inšpiroval domami s veľkými oknami a terasami.

Dobre to premyslel

„Bývanie je môj koníček, veľmi ma baví navrhovať dispozíciu interiérov a ich dizajn. Keď som kúpil tento dom, dal som síce projekt urobiť architektovi, ale do všetkého som mu hovoril. Záležalo mi na tom ako budú prepojené miestnosti, aby to malo svoju logiku. Keď prídem domov, musím si mať kam odložiť veci, keď si sadnem do obývačky, chcem vidieť na televízor, na kozub, aj do záhrady,“ povedal a to ako jednotlivé priestory pozvoľne prechádzajú z jednej zóny do druhej mu dávajú za pravdu.