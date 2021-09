Parádna obývačka u Michaely Čobejovej: TAKÉTO riešenie by bral každý! 23 23 Foto: Instagram.com/@cobejka

Bývanie herečky Michaely Čobejovej je skvostom, no ako sa hovorí, nič nie je zadarmo. Spočiatku s rodinou bývala v staršom dome a až časom sa dočkala rekonštrukcie. Jej výsledok stojí za to a hoci sú to už roky, neustále počúva slová chvály. Stačí sa pozrieť do obývačky!