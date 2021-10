NÁVŠTEVA Dvojizbák, ktorý nadchne nápadmi: Tá farba a doplnky!

Kto tu býva

Denisa (37) býva so svojím synom Riškom (6) v dvojizbovom byte v Novej Dubnici. Hoci vyštudovala právo, časom zistila, že ju nesmierne baví dizajn, a otvorila si obchodík s bytovými doplnkami. Keďže sa chce venovať novej práci, v ktorej sa našla, a synovi, advokátskej práci sa už venuje minimálne.

Zariadenie tohto bytu je spojením vidieckeho a industriálneho štýlu, ku ktorým majiteľka inklinuje, a preto sa v ňom cíti veľmi príjemne.

Sympatická majiteľka získala skúsenosti so zariaďovaním interiérov, keď sa spoznala s dizajnérkou, ktorá jej pomáhala s návrhom obchodíka. Porozumeli si, a tak ju o pomoc požiadala znova, keď sa presťahovala do tohto bytu. Okrem zmeny dispozície jej dodala odvahu na výraznú farbu kuchynskej linky. „Tyrkysová je moja najobľúbenejšia farba, ale akosi som váhala a nevedela som si ju presne predstaviť v kuchyni, no a práve ona ma v tom povzbudila,“ prezradila nám Denisa.