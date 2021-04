NÁVŠTEVA Dom zariadený škandinávsky, ale na vidiecky spôsob: To je atmosféra!

Kto tu býva: Jana Vozárová býva v dome so svojím úžasným manželom a 3 deťmi. Jej práce a nádherné fotky zo súkromia a z interiéru si môžete pozrieť na jej instagramovom profile @myhome_mylife_jana.

V malebnom kraji stredného Slovenska, v dedinke Domaníky, nás vo svojom dome privítala mama troch detí Jana. V dome býva od narodenia. „Je to rodičovský dom, ktorý postupne, miestnosť za miestnosťou, prerábame,“ prezrádza nám Jana na úvod. Pred rokmi pracovala v administratíve, no nenapĺňalo ju to a chodila domov unavená. Na materskej s prvým dieťatkom začala rozvíjať svoju kreativitu, a to háčkovaním, štrikovaním, maľovaním na textil a neskôr fotením, ktoré sa stalo jej vášňou. Tá sa časom zmenila na prácu.