Nádherné celebritné bývanie: Tento Slovák má štýl, aký sa len tak nevidí

Kto tu býva: Ivan Bednárik je špičkový slovenský florista, ktorému sa splnil detský sen pracovať s kvetmi. Má vlastné kvetinárstvo v centre Bratislavy. Žije so svojím partnerom Liborom.

Slovenský florista Ivan Bednárik vo svojom súkromnom raji. Zdroj: Jakub & Nora

Ekologickú novostavbu s úchvatným výhľadom obkolesuje záhrada, v ktorej Ivan uplatnil svoj talent pri práci s kvetinami. Pritom pred pár rokmi by sám nikdy nebol predpokladal, že skončí v rodinnom dome mimo centra mesta. Vždy miloval ruch, doma trávil minimum času a najradšej bol vo svojom obchode s kvetmi. „Vzala ma sem kamarátka a povedala mi, že buď si to tu zamilujem, alebo nie. Keď som prvýkrát vkročil na miesto, kde teraz stojí môj dom, bolo to len stavenisko. Nikdy nezabudnem, ako sme otvorili takú plechovú bránu a vtom sem začalo svietiť slnko, ale tak jasno a silno, že mi to pripadalo ako zjavenie z neba!“ Vtedy si povedal, že toto je ono – miesto, kde chce zostať žiť. To bolo 20. januára, 8. marca sa začalo stavať. „Dvadsiateho štvrtého decembra som si povedal, že si dám nový dom ako vianočný darček. Môjmu psovi sa medzičasom narodili šteniatka, a keď som na Štedrý deň zavrel obchod, zbalil som ich všetkých trinásť, psa aj mačku a šli sme na svoje prvé Vianoce sem do nášho nového domova,“ spomína Ivo.

Kvety v prevahe

Láska ku kvetom sa, samozrejme, prejavila aj pri projektovaní domu. Ivan im vyčlenil takmer tretinu priestoru. „Milujem prírodu ako celok, a preto ma oslovilo aj to, že môj dom je ekologická stavba. Na pôvodnom návrhu som však zmenil pár vecí. Dal som preskliť celú spálňu, od detstva som chcel mať doma skleník. Obetoval som na to zadnú časť domu, ktorá je celá zasklená, stala sa z nej zimná záhrada, v ktorej je aj schodisko. Mám tam všetky kvety, ktoré milujem, a najmä zbierku svojich orchideí,“ vysvetľuje. Vstupujeme do nej a nevychádzame z úžasu, sklená záhrada pôsobí ako súkromná mestská džungľa plná kvetín od podlahy až po strop, popretkávaná drobnými svetielkami.

