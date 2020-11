Montovaná drevostavba pri Nitre: Bývanie doladené množstvom kreatívnych nápadov

Kto tu býva: Petra (43) bývala so svojou rodinou – manželom Marošom (44) a dvomi synmi – v dvojizbovom byte v Nitre, no stále túžila po vlastnom domčeku. S manželom dlho sledovali ponuky, až kým nenatrafili na vzorový dom snov neďaleko Nitry. Manželia do domu investovali síce veľa, ale nie peňazí. Reč je o čase, vlastných silách a predovšetkým invencii a dobrých nápadoch, ktoré počas štyroch rokov vložili do svojho nového bývania.

Odvážna myšlienka

Po dvadsiatich rokoch života v panelákovom byte sa naši hostitelia rozhodli pre zmenu. Keďže nemali chuť čakať na svoj dom celé mesiace či roky, rozhodli sa pre montovanú drevostavbu so štyrmi izbami, postavenú síce na kľúč, ale so zmenami, ktoré sami navrhli. „O tom, ako má náš dom vyzerať, sme mali presnú predstavu. Preto sme niektoré veci v projekte chceli zmeniť,“ prezradili nám naši hostitelia, ktorí v tom období žili prípravou plánov tak, aby bol dom premyslený do posledných detailov. Napokon spojením výberu dobrej firmy, ktorá vyšla v ústrety ich požiadavkám, a ich vycibreného citu pri zariaďovaní vznikol tento výnimočný rodinný dom.