Menší trojizbový byt v Bratislave: Zariadili ho jednoducho, ale parádne

Kto tu býva: Architektka a dizajnérka Mária (31) so svojím manželom Michalom (37), ktorý pracuje v IT sfére. Rok bývali spolu v podnájme a potom si kúpili menší trojizbový byt v Karlovej Vsi, kde dnes bývajú už aj s dvojročným synčekom Adamkom.

Pôvodní majitelia do bytu veľa neinvestovali, pretože ho prenajímali. To však Márii a Michalovi vôbec neprekážalo, pretože ho túžili zrekonštruovať podľa vlastných predstáv. Výhodou bolo nielen to, že Mária už počas štúdia i práce v ateliéri zariaďovala zopár bytov, ale aj to, že majú rovnaký vkus. Obom sa páči škandinávsky štýl, a preto sa toto smerovanie stalo nosným pri zariaďovaní interiéru.

Mária a Michal Zdroj: ROBO HUBAČ

Mali v tom jasno

„Od začiatku sme mali pomerne jasnú víziu, ako by mal náš domov vyzerať. Chceli sme, aby pôsobil čisto a každý kus nábytku bol praktický,“ prezradila nám domáca pani a jedným dychom dodala, že jej podmienkou bolo, aby sa ľahko a rýchlo upratoval.