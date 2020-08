Lucia Forman Habancová ukázala bývanie i priateľa: Spoločná domácnosť je u nej doma

V mladom veku ovdovela, no dokázala začať odznova. Nový priateľ sa k nej prisťahoval do bytu, kde kedysi žila s manželom Dávidom (†33), ktorý pred piatimi rokmi podľahol zákernej rakovine.

Nový život v starom byte

V byte nechýbajú fotografie šesťročnej dcéry Lary, jej zosnulého otca a Luciinho manžela Dávida, ale aj aktuálneho partnera Ľubora Kyselého. S mediálnym manažérom pôsobia idylicky, akoby boli spolu už desiatky rokov, hoci prvý raz sa stretli pred približne rokom. Stalo sa tak na pôde Bratislavského samosprávneho kraja, kde Lucia pôsobí. Od začiatku si nesmierne rozumeli, doberali sa, spoločne sa na­smiali. „Som kamarátska a priateľská, no do svojho sveta pustím málokoho. A tomuto pánovi sa to podarilo. Kolegovia nevedeli, čo sa medzi nami deje. Často sme si zo seba uťahovali,“ usmieva sa Lucia a k udalostiam takmer spred roka.

Lucia a Ľubor začali spolu bývať hneď, ako sa dali dokopy. Zdroj: EMIL VAŠKO

Pozerá do budúcnosti

Dnes sú s novým priateľom zohratá dvojica. Starajú sa o dve deti - každý má z predošlého manželstva dcéru, na spoločného potomka si zatiaľ netrúfajú. „Máme dokopy dve dcéry, ktoré majú milión aktivít. Je nám takto dobre,“ zamýšľa sa Ľubor. Okrem iného ich spája aj spoločná láska ku gastronómii. Lucia často pečie štrúdľu, bábovku či vianočku, Ľubor dokáže pre zmenu pripraviť lososa či dobrý tatarák. „Moja priateľka má neskutočne vybavenú kuchyňu a výborne nabrúsené nože. Je u nej radosť variť,“ podotkne v byte, v ktorom jeho polovička žije jedenásť rokov. „Pár vecí by som už rada obmenila. Ale musím počkať, kým bude Lara trošku väčšia,“ pozerá sa Lucia do budúcnosti.

Viac z bytu Lucie Forman Habancovej nájdete v galérii.

viac sa dočítate v článku na plus7dni.pluska.sk.