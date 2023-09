Krásny dom v Nitre nás prekvapil: Pozrite na ten viktoriánsky skleník!

Kto tu býva: Pedagogička a psychologička Adriana (35) a inžinier Maroš (35) si spoločné bývanie najskôr vyskúšali v podnájme, a až neskôr sa začali obzerať po vlastnom bývaní. Vybrali si katalógový projekt, ktorý si ešte pred začatím stavby upravili podľa svojich potrieb.

Išli na to naopak

Adriana má vycibrený vkus a zariaďovať či dekorovať dom a záhradu ju veľmi baví. „Asi som to zdedila po mame, doma sme mali vždy všetko krásne zladené a ja som tiež túžila vytvoriť pre svojho muža a deti rodinné zázemie, v ktorom sa budú dobre cítiť,“ vysvetlila nám a dodala: „Už na začiatku som presne vedela kde bude aký nábytok a podľa toho sme nechali predĺžiť alebo skrátiť steny. My sme išli na to naopak. Najskôr sme si na papieri zariadili interiér a k nemu prispôsobili stavbu,“ zasmiali sa obaja.