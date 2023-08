Jednoduchý, ale dokonalo pekný: Byt v Nitre očarí dojmom luxusu

Magazín Eva nahliadol do lukratívneho bytu s výmerou 81 m². Majitelia pri plánovaní túžili po zemitých farbách, prírodných materiáloch a jednou z ich požiadaviek boli aj stále obľúbené drevené lamely.

Nesmrteľné prvky

Srdcom bytu je priestranná kuchyňa, ktorá už na prvý pohľad pôsobí čisto a elegantne. Nadčasová bielo-čierna kombinácia nikdy neomrzí a drevo jej lesk ešte podčiarklo. Napriek tomu, že pôsobí jednoducho, ukrýva v sebe veľa šikovných nápadov. „Zmenili sme pôvodnú dispozíciu kuchynskej linky tvaru U a zvolili jednoduché rovné plochy. Pracovná doska je priestranná, jednoduchá na údržbu a neobsahuje zbytočné rohy, ktoré sa ťažko využívajú,“ vysvetľuje hlavné zmeny dizajnér štúdia Livello.

„Zástenu kuchynskej linky s dekorom mramoru, ako aj ostrovček sme nechali vyniknúť a nenápadné čierne zástrčky sme zapracovali do pracovnej dosky, nie do zásteny, a zboku ostrovčeka. Takto pôsobia neviditeľne,“ hovorí dizajnér, ktorý kuchyňu ešte oživil LED svetlom. Neopozeraným prvkom, ktorý vás po príchode do bytu ihneď upúta, sú drevené lamely na strope. Ukončujú kuchynskú linku a prepájajú ju s obývačkou. Nápadité sú aj biele dizajnové jedálenské stoličky, ktoré priestoru dodali krivky.