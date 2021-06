FOTO Michal David kúpil vilu na Tenerife: Pozrite, ako si tam žije

Na Tenerife trávila hviezda aj časy lockdownu. „More a slnko. To je to, čo ma nabíja pozitívnou energiou,“vysvetlil David. Keď nemohol stáť na javisku, objavil v sebe talent na domáce majstrovanie. Vo svojom prímorskom dome sám spravil elektrické a inštalatérske práce, hneď nato si ho začali najímať aj susedia. „Ja som taký malý domáci majster. Veľmi ma to baví, takže im rád pomôžem. Vyhovuje mi, že sú tu všetci neustále v dobrej nálade. Zamračeného človeka tu azda ani nestretnete,“ pochválil španielsku mentalitu.

