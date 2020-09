FOTO bývania Dominiky Mirgovej: Žije v dome u rodičov, ale podľa seba. Pozrite!

Bývalá hviezda speváckej súťaže vyrastala v ideálnom prostredí. Rodičia jej so všetkým pomáhali, dokonca jej dali peniaze, aby naštartovala svoju spevácku kariéru. Boli jej najlepší kamaráti a keď si našla partnera, bývalého futbalistu Petra, boli jej naďalje oporou. Po tom, čo prišiel na svet synček, ostali žiť všetci spolu - kúsok od Trnavy v rodinnom dome. Dominika s rodinou na prvom poschodí, rodička na prízemí.

Keď potrebuje, má vďaka starostlivej mame navarené, ale aj upratané. Kvôli tomu však už mali drobné nezhody: „Niekedy mi to už prekáža. Je to môj neporiadok a chcem si veci po svojom uložiť,“ pousmiala sa nad drobnou šarvátkou. To, čo si doma povedia, však všetci rešpektujú: „Kedysi to bolo super, že sa o mňa starali, ale teraz to chcem mať ja už po svojom,“ vyznala sa.

Kúpeľňa Dominiky Mirgovej. Zdroj: D.M.

Dominikino bývanie sa nesie v modernom štýle. Dopriala si rohovú vaňu, balkón v spálni a priestranný šatník. Steny jej bývania hýria farbami a synčekovo kráľovstvo aj hračkami. V galérii si môžete pozrieť, ako svoju časť domu zariadila a ako si s rodinkou žije.