S rodinou žije na Kolibe, no v centre Bratislavy má ďalší byt. Štvor­izbák Richarda Sulíka stojí pri ministerstve financií, čo vysvetľuje veľmi prakticky: „Myslel som si, že budem mať blízko do práce." Napriek tomu, že šéfuje inému ministerstvu, byt si nechal a využíva ho na prácu, stretnutia s priateľmi aj natáčanie live streamov zo svojho varenia. „Je to taká žúrkovňa,“ smeje sa.