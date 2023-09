Dom Jána Ďurovčíka: Spredu nenápadný, ale vzadu je to paráda!

Po mieste, ktoré sa stalo umelcovým domovom, pokukoval Ján Ďurovčík dlhšie. Ako povedal pre magazín EVA: „Chcel som bývať blízko mesta, no zároveň mať svoje súkromie. Navyše som sa musel zmestiť do obmedzeného rozpočtu. Tento dom však spĺňal všetky moje požiadavky, a tak som sa pustil do kompletnej rekonštrukcie. Asi polovicu pôvodnej stavby som zbúral.“

Počas prác a následného zariaďovania zistil, že ho práce spojené s rekonštrukciou extrémne chytili. „Normálne som si uvedomil, že keby som nebol režisér, asi by som bol architekt. Veľmi som si to užíval. Prestavby ma bavia." Celý interiér je v modernom nadčasovom štýle, dominuje tmavá farba a drevo. Neprehliadnuteľným prvkom interiéru je oceľové zá­bradlie. Jeho dizajn si režisér sám navrhol a vyrobil mu ho dobrý kamarát.