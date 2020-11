Bývanie herečky Heleny Krajčiovej: Jej štýl vás asi prekvapí...

Tvár Nového života, Profesionálov, Búrlivého vína, Ordinácie v ružovej záhrade, Paneláku... A menovať by sme mohli aj ďalej. Helena Krajčiová sa objavuje v mnohých seriáloch, ktoré opantali naše televízne obrazovky, zároveň je herečkou divadla, filmu, dabingovým hlasom a tiež speváčkou. Aktivít, ktoré 45-ročnú ryšavku napĺňajú, je množstvo, ale tou hlavnou je jej rodina.

Helena Krajčiová má dve deti - Aniku a Kryštofa - a obe si maximálne užíva. Viackrát sa vyjadrila, ako rada s nimi trávi čas, tvorí a vymýšľa, síce nerada varí, ale zvláda to a spoločne trávia aj veľa času vonku. Z momentiek na sociálnej sieti je vidno, že bývanie v Bratislave majú zariadené pomerne bežne, jednoducho, ale o to domáckejšie, ako by možno mnohí na známu herečku tipovali.

Napravo biela kuchynská linka, naľavo stena s množstvom zarámovaných obrazov. V strede jeden z najväčších pokladov domácnosti - syn Kryštof. Zdroj: Instagram.com/@helenakrajciova

Svetlé farby v kombinácii so sivou, drevo a tiež vyrobené doplnky - to je štýl Heleny Krajčiovej. Sama rada tvorí a napríklad visiaci veniec, ktorým sa pochválila, je jej vlastným dielom. K jednoduchosti bývania patrí kuchyňa v bielej farbe, ktorú však špecifikuje sýta tyrkysová na obklade. Na jednej zo stien nemožno prehliadnuť množstvo zarámovaných fotiek, obrazov či výtvorov, ktoré vintage nádychom vytvárajú vlastnú atmosféru.

Herečka miluje sivú, a tak je aj sedačka v tejto neutrálnej farbe. Hodí sa k drevenému nábytku naokolo aj tmavším kobercom na zemi. Najviac farieb je, samozrejme, v detskej izbe, kde to hýri hračkami. Vo videu navyše vidieť, že ratolesti zdedili umelecké cítenie. Okrem toho sme na Instagrame mohli vidieť aj veľkú knižnicu, závesné kreslo i kúpeľňu, ktoré má Helena Krajčiová vo svojom byte.

Herečka Helena Krajčiová miluje tvorenie, aj tento veniec je z jej "dielne". Zdroj: Instagram.com/@helenakrajciova

Viac z jej bývania i návštev u starých rodičov v galérii článku.