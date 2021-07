Bývalá moderátorka Patrícia Jarjabková: V novom dome začala lepší život

Známa televízna tvár osemdesiatych rokov začala život s druhým manželom bez vlastnej strechy nad hlavou. Dnes však bývajú v krásnom dome v Bratislave. Postavili si ho svojpomocne.

Vlastný dom

Nové bývanie si Garajovci nadelili doslova ako vianočný darček. Za deň D, keď konečne odišli z bytu po Patríciinej svokre, si pred pár rokmi vybrali 23. december. S vidinou sviatkov v novom presťahovali to najdôležitejšie do päťizbového domu, keď však v štedrovečerné ráno pani domáca otočila kohútikom v kuchyni, zistila, že z neho nedostane ani kvapku vody. „Ukázalo sa, že máme pokazené čerpadlo, a vyzeralo to, že na Štedrý večer budeme jesť párky v rožku a sedieť na kufroch,“ zaspomínala si Patrícia pre Plus 7 dní.

Dom pri bratislavských Zlatých pieskoch, kde žije Patrícia Jarjabková Garajová. Zdroj: Archív P.J.

O šiestej večer sa podarilo namontovať nové čerpadlo a konečne bolo jasné, že Vianoce budú. Napriek vyskakujúcim problémom a nedokončeným detailom boli doma. Slová „náš dom“ majú v prípade Garajovcov trochu iný obsah ako v prípade tých, ktorí si iba vyzdvihnú kľúčik u developera. „Hocikedy si len tak sadnem na gauč a kdekoľvek sa pozriem, nie je vec, ktorú by Jozef nepostavil, neopravil alebo aspoň neprivŕtal. Všetko pre mňa, skrátka, urobil môj muž,“ hovorí spokojne. „V podstate každú tehlu na dome Jozef chytil do ruky. Oprášil, pohladkal..."

