Byt Mira Jaroša: Bežný 4-izbák zmenil na parádne moderné bývanie

Obľúbený interpret, ktorého už roky charakterizuje žltá košeľa s červeným motýlikom, býva v bratislavskom byte. Štvorizbák v tehlovom dome spočiatku výnimočný nebol, samozrejme, až na štedrý priestor, ktorý ponúka. V roku 2016 sa však spevák pustil do prerábky, a to kompletnej. Ako môžete vidieť v galérii, z bývania si spravil krásne moderné hniezdočko.

Tehlová stena v obývačke i predsieni, jedálenský stôl so smaragdovo zeleným sedením, kúpeľňa s priehľadným sprchovým kútom či celá stena pokrytá originálnymi plagátmi Janet Jacskon... To je len časť efektného vybavenia, ktoré u Mira Jaroša možno nájsť. Prerábkou prešla aj menšia kuchyňa, ktorá dostala moderný čiernobiely nádych a úzke sedenie pod oknom krásne využilo priestor na maximum.

Byt Mira Jaroša je po kompletnej prerábke moderný, štýlový a zariadený podľa nápadov známeho majiteľa. Zdroj: Instagram.com/@mirojaros

Štýlovú atmosféru celého bytu dotvárajú dizajnové svietidlá. Zdá sa to ako detail, ale pohľad do bytu známeho speváka dokazuje, že práve spomínané detaily dotvárajú celok. Miro Jaroš si po prerábke užíva priestrannú obývačku, spálňu ako v hoteli, samostatnú pracovňu a štvrtá izba je šatníkom. Za bežnými panelákovými dverami sa tak skrýva do detailov prepracovaný byt, kde je radosť bývať.

