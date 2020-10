Bratislavský byt v boho štýle: Efektnejší, ako bežne vidíte

Kto tu býva: Projektový manažér Miro (34) pochádza z Liptovského Mikuláša. Po presťahovaní do Bratislavy si kúpil byt a po zoznámení s dizajnérkou Adrianou (31) sa dohodli na spoločnom bývaní, ktoré si zariadili v boho štýle.

Štýl, ktorý si naši hostitelia vybrali, vnáša do interiéru hravosť a bezstarostnosť. Nemá žiadne jasné pravidlá a Adriana s Mirom si ho obľúbili preto, lebo ním mohli vyjadriť svoju osobnosť. Najmä Adriana sa rada vymyká z priemeru. „Nemám rada dokonale zladené interiéry, ktoré si ľudia zariaďujú podľa šablóny a nevložia do nich nič osobné. Boho odráža vlastný charakter a životný štýl, preto nám maximálne vyhovuje.“

Niečo za niečo

Po tom, čo sa Adriana nasťahovala, sa staromládenecký byt začal radikálne meniť. „Adriana dokázala skombinovať aj to, čo by mne nikdy nenapadlo,“ prezradil nám Miro, ktorý s premenou bytu súhlasil, no mal jednu zásadnú podmienku. Keď chcela Adriana niečo v byte vymeniť, musela pôvodnú vec najskôr predať, darovať alebo inak sa jej zbaviť. „Byt má iba 55 m² a Miro nechcel, aby sme to tu mali zapratané. S odstupom času to považujem za veľmi múdre rozhodnutie,“ pridala sa do rozhovoru naša hostiteľka.

Vítaný neporiadok

V obývačke, do ktorej sme prešli z chodby, bolo cítiť maximálne pohodlie a uvoľnenosť. Domácim neprekážajú ledabolo pohodené veci ani neupratané hračky. V byte predsa žijú, a preto to považujú za normálne. Radosť tejto miestnosti dodávajú aj farby a vzory. Adriana ako pozadie zvolila bielu farbu, ktorú doladila zelenou, červenou a žltou. Skombinovala ich s orientálnym kobercom a retro nábytkom.

Miro a Adriana Zdroj: ROBO HUBAČ

Pohojdajte sa...

Na príjemný relax tu okrem pohodlnej sedačky, kresiel a taburetiek slúži hojdacie kreslo, ktoré visí zo stropu v strede miestnosti. Môžete z neho obdivovať obrazy, školské plagáty a fotky z dobrodružných ciest, ktoré absolvovali ešte pred narodením synčeka Félixa. Sú umiestnené na čiernej magnetickej stene okolo obrysov príslušných štátov namaľovaných bielou kriedou.