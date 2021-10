Zrkadlo v kúpeľni má svoje pravidlá: Vybrali ste správne? 29 29 Foto: via thespruce.com

Každý vie, že zrkadlo do kúpeľne patrí. No nie každý vie, ako si vybrať, to správne. Existuje však niekoľko zásad, ktoré je dobre si osvojiť. Správny výber zrkadla spraví kúpeľňu skutočne príjemným miestom. Ale treba vedieť kam a aké umiestniť.