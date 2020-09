FOTO Zrkadlo v kuchyni: Tu by ste ho nečakali, ale vyzerá skvelo

Dokonalý prehľad a väčší priestor

Zrkadlo v kuchyni môžete využiť na sledovanie situácie za svojím chrbtom bez toho, aby ste sa museli otáčať. Je to praktické vtedy, ak postavenie kuchynskej linky neumožňuje priamy výhľad do priestoru alebo na dvere. A práve pri kuchynských prácach kvôli nečakanému momentu prekvapenia môže dôjsť k poraneniu. So zrkadlom budete vždy vedieť, čo sa deje. Zrkadlo urobí veľkú službu i malej a úzkej kuchyni, ktorá sa vďaka nemu aspoň opticky zväčší.

Kuchynská zástena

Jednou z možností ako v kuchyni využiť zrkadlo je použiť ho ako kuchynskú zástenu. Sklo je hygienické, ale jeho údržba je náročnejšia.. Pri umývaní či rôznej príprave jedla často dochádza k odfrkovaniu a na zrkadle vznikajú nevzhľadné fľaky. Pravidelné leštenie zrkadlovej zásteny je preto nevyhnutnosťou. Čiastočne pomôže, ak použijete spodné kuchynské skrinky s väčšou hĺbkou.

Strategickým umiestnením získate kontrolu, priestor opticky zväčšíte a rozjasníte. Zdroj: archív

Obklad alebo rám?

Namiesto veľkého zrkadla pozdĺž celej linky môžete použiť samostatné zrkadlá v ráme. Zaveste ich do výšky očí na miesta, kde chcete získať prehľad - nad sporák alebo drez. Typ a farbu rámu vyberte tak, aby ladil alebo naopak kontrastoval s kuchynskou linkou. Do kuchyne môžete použiť aj zrkadlový obklad. Môže mať podobu mozaiky i väčších kúskov rôzneho tvaru. Ak ste šikovnejší, môžete si ho urobiť i svojpomocne z rozbitého zrkadla. Ak sa chcete vyhnúť prácnemu čisteniu množstva škár ešte pred neho inštalujte tabuľu zo skla. Pri jedálenskom stole Veľké zrkadlo v peknom ráme zaveste na stenu oproti jedálenskému stolu.