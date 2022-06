Znamenia s najkrajšou kuchyňou. Oplatí sa prísť nielen na kávu

Býk

Vždy vsádza na svoje zmysly. Je preto skvelý kuchár a sám to o sebe vie. Veľkou výhodou je, že sa s vareškou nielen cíti ako šéf, on ním aj skutočne je. Jeho kuchyňa hýri pestrosťou, širokou ponukou potravín, ale aj inováciami. Miluje, ak môže využívať unikátne technológie k zlepšeniu prípravy svojich jedál. No a to samozrejme zlepšuje aj celý kuchynský dizajn.

Rak

Znamenie, ktoré by dokázalo stráviť v kuchyni doslova celý život. Rak je presne tým rodinným typom človeka, ktorý návštevu radšej zavolá do kuchyne ako do obývačky. Miluje rodinu aj tradície. No a v minulosti na dedinách bola kuchyňa hlavným ihriskom spoločenských udalostí. Pre raka je touto ikonou dodnes. Preto ju rád vyšperkuje. Najčastejšie chce mať kuchyňu otvorenú, aby ju mal prítomnú prakticky v celom dome.