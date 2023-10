Zlatica a Patrik Švajdovci tajili veľkú vec. Z bytu išli do domu na dedine!

Rodina televíznych moderátorov dlhé roky žila na bratislavskom sídlisku Dlhé diely. Bývali v byte, z ktorého to nemali ďaleko do práce. V rozhovore pre ŠARM však Patrik Švajda prezradil, že sa už dávnejšie presťahovali.

Aké je to byť starým otcom?

Ja to ešte poriadne ani nevnímam. Možno je to spôsobené tým, že najmladší syn Adamko má šesť rokov, teda mám ešte veľmi malé dieťa na to, aby zo mňa bol klasický dedko. A nie je to asi veľmi príjemné ani synovi, že nie som klasický starý otec, ktorý si zoberie ich syna, nášho vnúčika, a rozmaznáva ho. Máme so Zlatkou malé dieťa, ktorému sme riešili školu, lebo išiel do prvej triedy, takže je to vtipné. No vnuk Andrejko zapadol do partie skvele a je v takej postupke, že si to celkom ani neuvedomujem.

Kam ide Adamko do školy?

O tomto by vedela viac rozprávať Zlatka, no vybrali sme školu v Trnave, je to bilingválna anglicko-slovenská škola.

Vy dochádzate do Trnavy?

Nie, nedochádzame. My bývame v Zavare.

A čo je s bytom, ktorý máte v Bratislave?

Ten sme prenajali. Už trvalo bývame v Zavare. Máme tam rodinný dom.

