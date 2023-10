Základ moderného šéfkuchára: digestor a indukčná doska v dokonalej symbióze

Aké sú ich výhody a prečo tvoria perfektnú dvojicu?

Digestor sa postará o čistejší vzduch

Mnohé byty, ale aj domy sú dnes na rozlohu obmedzené, čo sa odráža aj na kvalite atmosféry. Digestor je preto neoddeliteľnou súčasťou modernej kuchyne. Jeho hlavnou úlohou je odstraňovať pachy a mastnotu zo vzduchu v priestore, ktoré vznikajú pri varení aj na indukčnej varnej doske. Vďaka digestoru tak nie je vzduch v kuchyni poznačený nežiaducimi pachmi, ktoré by vám mohli znepríjemniť deň a znehodnotiť vybavenie miestnosti.



Najčastejšie sa používajú dva typy digestorov – komínový a recirkulačný. Komínový digestor potrebuje pripojenie do komína, odťahového potrubia alebo napríklad do ventilačnej šachty. Vhodný je do kuchýň, ktoré potrebujú vyšší odťah. Recirkulačné modely sa dajú umiestniť v podstate kamkoľvek, pretože neodvádzajú vzduch von. Vzduch sa prečistí cez uhlíkové filtre a vráti sa do miestnosti.

Indukčná varná doska ako vrchol efektívneho ohrevu

Indukčná varná doska využíva elektromagnetickú indukciu, ktorá zahrieva len dno magneticky vodivej nádoby. Vďaka tomu prakticky nedochádza pri varení k tepelným stratám, ale, naopak, k výraznej úspore elektrickej energie. V porovnaní so sklokeramickými varnými doskami umožňuje indukčná doska okamžitú reguláciu teploty, varenie je navyše výrazne rýchlejšie.

Ilustračné foto Zdroj: Proxima Studio - stock.adobe.com

Dokonalé spojenie pre modernú kuchyňu

Kombinácia digestora a indukčnej varnej dosky je ideálnym riešením pre modernú kuchyňu. Indukčné varné dosky sú bezpečnejšie aj energeticky šetrnejšie ako plynové sporáky. V kombinácii s digestorom sa pri varení zachytia všetky pachy a mastnota, aby bol vzduch v kuchyni príjemnejší.



Oba spotrebiče sú navyše ľahko udržiavateľné. Indukčné varné dosky majú hladký povrch, ktorý sa ľahko čistí, a väčšina digestorov disponuje jednoducho odnímateľnými a umývateľnými filtrami.



Digestor a indukčná varná doska sú teda dvoma neoceniteľnými kuchynskými spotrebičmi, ktoré prinášajú čistotu, rýchlosť a efektívnosť do modernej kuchyne.