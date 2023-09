Využívajte klimatizáciu po celý rok. Okrem chladenia toho dokáže ešte oveľa viac

Dôvodom na zaobstaranie klimatizácie sú najmä horúčavy, ktoré v posledných rokoch prichádzajú už v máji a pretrvávajú až do septembra. Väčšina ľudí však už zistila, že klimatizácia nie je len sezónna záležitosť. Používať ju môžete celoročne, pretože okrem chladenia v lete, si ňou môžete na jeseň aj prikúriť. V zime vás zbaví vlhkosti v domácnosti a na jar vám dokáže zmierniť príznaky nepríjemnej alergie.

Jesenné mesiace sú ideálne na to, aby ste sa zamysleli nad výberom a kúpou klimatizácie. Kúpa klimatizácie po sezóne má viac výhod, ako by ste čakali. Vedeli ste napríklad, že v ZSE môžete na produkty ZSE Klima Bezstarosti teraz získať zľavu až 200 eur? Nezavrhujte kúpu klimatizácie na jeseň s tým, že horúce letné dni už skončili. Pozrite sa, ako môžete klimatizáciu využiť vo vašej domácnosti po celý rok.

Nečakajte na vykurovaciu sezónu. Spríjemnite si chladné jesenné rána

„Veľkou výhodou prikurovania klimatizáciou je dynamika – rýchlosť, akou klimatizácia dokáže zvýšiť teplotu v miestnosti. Po zapnutí klimatizácie v režime "vykurovanie" sa efekt dostaví v priebehu niekoľkých minút a vzduch v miestnosti sa zohreje veľmi rýchlo,“ hovorí odborník na klimatizácie zo ZSE.

Počas chladných jesenných dní, keď ešte nie je spustená hlavná vykurovacia sezónna si doma môžete pomocou klimatizačnej jednotky prikúriť. Klíma dokáže fungovať ako energeticky úsporné a finančne nenáročné vykurovacie zariadenie.

Pri vykurovaní funguje klimatizácia na princípe tepelného čerpadla, typu vzduch – vzduch. Klimatizácia dokáže poskytnúť až trojnásobný teplotný výkon pri rovnakom elektrickom príkone, ako má klasické elektrické kúrenie. Avšak úspornejšie. Klimatizácia elektrickou energiou totiž nevykuruje, len je ňou poháňaná. O kúrenie sa stará tepelné čerpadlo.

Práve preto je ideálne používať klimatizáciu na prikurovanie počas jesenných dní, keď sa vonkajšie teploty zo dňa na deň striedajú, rána sú veľmi chladné, dni naopak môžu byť teplé. Nemusíte tak zapínať kotol a podlahové vykurovanie celého domu, ktoré potrebuje na rozbeh niekoľko hodín, aby fungovalo efektívne.

„Túto funkciu rovnako oceníte v byte, keď ešte nie je spustené vykurovacia sezóna. Nemusíte sa budiť do chladného sychravého rána. Nastavíte klimatizáciu tak, aby vám príjemne vyhriala byt ešte predtým, ako vstanete z postele. Rovnako je vhodné využívať funkciu vykurovania aj v prípade, že máte doma malé deti a bojíte sa, aby neprechladli. S klimatizáciou im vytvoríte príjemné prostredie na hranie,“ dopĺňa odborník zo ZSE.

Optimálna vlhkosť vzduchu v interiéri je 60 percent. Dosiahnete ju pomocou klimatizácie

Bežná štvorčlenná rodina vyprodukuje denne do vzduchu približne 16 litrov vody. Možno sa vám to nezdá, ale všetky bežné aktivity, ktoré v domácnosti vykonávate zvyšujú vlhkosť vzduchu. Varenie, sprchovanie, žehlenie a najmä sušenie bielizne. V zime má podiel na vysokej vlhkosti v domoch a bytoch aj počasie. Priemerná vlhkosť vonkajšieho vzduchu sa od novembra do februára pohybuje na úrovni 90 percent.

„Vysoká kondenzácia vlhkosti býva problémom mnohých bytov aj domov najmä v zimných mesiacoch. Prvým znakom, že máte doma vysokú vlhkosť vzduchu sú zarosené okná. Nasleduje tvorba plesní na stenách, najmä za vstavaným nábytkom, praskanie omietky a pocit zatuchnutého vzduchu v celej domácnosti. Okrem zničenia vašich vecí dokáže byť vdychovanie spór plesní aj mimoriadne nebezpečné pre zdravie. Náchylnosť na rôzne ochorenia sa pri pobyte vo vlhkých a plesnivých priestoroch zvyšuje až o 40 percent,“ vysvetľuje odborník zo ZSE.

Všeobecnou radou proti boji s vlhkosťou v domácnosti je pravidelné vetranie. V zime však nemôžete mať otvorené okno niekoľko hodín denne. Váš problém môže preto veľmi rýchlo vyriešiť klimatizácia do bytu alebo domu. Už samotné používanie klimatizácie odvlhčuje vzduch v miestnosti prúdením teplého alebo chladného vzduchu. Dnešné moderné klimatizácie dokonca disponujú aj funkciou, ktorá dokáže v interiéri udržiavať vami požadovanú vlhkosť.

Optimálna vlhkosť vzduchu v interiéri je 50 až 60 percent. Dlhodobá vlhkosť vo vašej domácnosti, ktorá presahuje 65 percent je spúšťačom tvorby plesní a následných zdravotných ťažkostí. Napríklad únavou, krvácaním z nosa, podráždenými očami a pokožkou, bolesťami hlavy alebo dokonca rozvinutím astmy alebo chronických chorôb dýchacích ciest. Pomocou používania klimatizácie aj v zimných mesiacoch však môžete takýmto problémom ľahko predísť.

Trpíte na alergiu? Na jar vás môže klimatizácia zachrániť

V súčasnosti žije na svete približne 20 percent ľudí trpiacich na alergie. V Európe má alergiu jedno zo štyroch detí a takmer 90 miliónov dospelých. Ukazujú to štatistiky Americkej akadémie pre alergie, astmu a imunológiu. Alergie sú najčastejšie chronické ochorenie v Európe a vedci odhadujú, že približne o dva roky bude trpieť alergiou až polovica Európanov. Prejavy alergií majú stúpajúcu tendenciu najmä v jarných mesiacoch.

V prípade, že máte doma alergika, astmatika alebo bývate v znečistenom mestskom prostredí je kúpa klimatizácie dobrým rozhodnutím a čiastočným riešením vašich problémov. Vďaka nej si doma zabezpečíte zdravší vzduch a bude sa vám ľahšie dýchať. Klimatizácia vám na jar môže pomôcť zmierniť príznaky alergie.

„Klimatizácie, ktoré sú v súčasnosti na trhu totiž disponujú špičkovým filtračným systémom. Napríkladklimatizácia Samsung je vybavená špeciálnym trojvrstvovým Tri-Care filtrom, ktorý zachytí väčšie prachové častice, vlákna, zvieracie chlpy, jemný prach a redukuje výskyt vírusov, baktérií a alergénov. Vďaka tomu je vzduch v miestnosti dokonale čistý. Práve vaša klimatizovaná domácnosť sa pre vás v období zhoršenia alergií, môže stať príjemným útočiskom s vysokou kvalitou vzduchu,“ vysvetľuje odborník na klimatizácie zo ZSE.

Prémiové jednotky Daikin dokonca využívajú technológiu Flash Streamer, ktorá úspešne zničí vírus Covid vo vzduchu. Klimatizácia teda môže fungovať aj ako spoľahlivá čistička vzduchu.

Kúpte si klimatizáciu na jeseň a budúce leto je vaše

Nečakajte s kúpou klimatizácie. Zaobstarajte si ju už teraz a počas celého roka sa môžete tešiť zo všetkých výhod, ktoré vám jej používanie prinesie. Klimatizácie od ZSE majú množstvo skvelých funkcií, ktoré z nich robia nenahraditeľnú súčasť každej domácnosti.

Výber, dodanie a montáž klimatizácie od ZSE je rýchle a spoľahlivé, pretože všetky modely sú dostupné skladom. Na jeseň môžete navyše získať špičkový model za veľmi príjemnú cenu a budete tak pripravení na nasledujúce leto. Okrem toho dostanete 300 kWh elektriny pre klímu zadarmo.

Klimatizácia vás nebude stáť viac ako jedno euro na deň. V ponuke ZSE Klima Bezstarosti si ju môžete vybrať na splátky. V rámci služby Bezstarosti získate predĺženú záruku počas celej doby platnosti tejto služby. Ak klimatizácia prestane fungovať, ZSE ju opraví alebo vymení za novú. Zároveň získate každoročnú servisnú prehliadku spojenú s čistením klimatizácie.

Klimatizáciu budete mať do týždňa doma – nainštalovanú a funkčnú. Dĺžka procesu od kúpy po montáž klimatizácie sa v jesennom období výrazne skracuje. ZSE má výrazne voľnejšie pracovné kapacity a technickí pracovníci sú časovo flexibilnejší. Nebudete tak musieť čakať na inštaláciu niekoľko týždňov, ako tomu býva počas hlavnej letnej sezóny. Naopak sa môžete tešiť z novej klimatizácie do pár dní.