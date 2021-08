Viete skladovať potraviny v chladničke? 5 chýb, ktoré možno robíte aj vy!

Nesprávne uložené vajíčka

Mnohí ich skladujú v obale, v ktorom ho kúpia a to je chyba. Ten nie je určený na skladovanie, ale prepravu. Môže byť plný mikroorganizmov, ktoré následne infikujú aj iné potraviny v chladničke. Vajíčka rovnako nie je vhodné skladovať ani vo dverách. Aby vydržali čo najčerstvejšie, potrebujú stabilnú teplotu. Tú im ale neustálym otváraním nedoprajete. Zmena teploty vo dverách určite neublíži nápojom, kečupu, maslu a podobne. No vajíčka je lepšie uložiť do zadných priestorov, kde neprichádza k veľkým teplotným výkyvom.