Vidiecky štýl: 5 chýb, ktorým sa pri dekorovaní radšej vyhnite

Nepreháňajte to

Deky, lavice, dečky, vankúše, epedy, tkané prehozy - to všetko k vidieckemu štýlu, samozrejme, patrí. Ale neporiadok nie. Vidiecka chalupa musí byť v teplých farbách a zahalená do prírodných materiálov, ale vidiecky štýl si netreba pliesť s neporiadkom pripomínajúcim dedinskú šopu. Menej môže byť viac. Nie všetko, čo zaváňa vidieckym štýlom, potrebujete. Mnoho ľudí sa do vidieckeho štýlu tak zamiluje, že sa pre nich stane samoúčelným. A to mu naštrbí príjemný vzhľad.

Nepomýľte si štýly

Vidiecky štýl má veľmi blízko k vintage, ale vintage to nie je. Aj keď niektoré doplnky z vidieckeho štýlu možno charakterizovať aj do kategórie starožitného nábytku. Rozdiel je však vo funkčnosti. Naši starí otcovia nezariaďovali kvôli estetike. Takže starodávne kúsky sošiek, váz, prípadne kované vešiaky to rozhodne nie je vidiecky štýl, no hodí sa no rustikálneho príbytku. Avšak taký kolovrat alebo starý príborník s ľudovým motívom, ten je skutočne vidieckym prvkom. Ak sa naučíte tieto dva štýly rozlišovať, bude vás interiér čistejší a o to jednoliatejší.