Účinné tipy, ako si zlepšiť energiu v každej miestnosti bytu

Obývačka

Ten správny obývačkový „flow“ jej dodáte tým, že vhodne nasmerujete tok energie na konverzačný. Stoličky, kreslá a pohovky by mali byť otočené oproti sebe, aby podporili konverzáciu a pocit spolupatričnosti. Tento druh usporiadania sa zameriava skôr na ľudí ako na materiálne veci. Rovnako by mal byť nábytok umiestnený ďalej od stien, aby energia prúdila ľahšie a voľnejšie. Pridajte nejaké rastliny na najslnečnejšie miesta vo vašej obývačke. Zaistí to príjemné pocity. Takéto úpravy zvládnete prakticky zadarmo. A energia v miestnosti sa úplne preorientuje.