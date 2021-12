Účinné tipy, ako usporiť vodu v kúpeľni. Mnohé možno nerobíte Foto: Shutterstock

Cena vodného a stočného každým rokom rastie, no to ešte nemusí mať dopad na váš rodinný rozpočet. Pri vode totiž platí, že ak jej miniete menej, aj menej zaplatíte. A to aj pri rastúcej cene. Pritom niekedy nie je ani podstatné obmedzovať sa v hygienických návykoch. Poradíme...