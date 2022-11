Trendy, ktoré už do spálne určite nepatria. Tomuto sa vyhnite

Celobiela spálňa

Kedysi to bolo trendy. Od bielej postele, cez plachtu až po biely koberec aj komodu a nočné lampy. No tento štýl stráca na popularite. „Napriek ich minimálnemu a čistému vzhľadu už tento trend upadá do nemilosti,“ hodnotí dizajnérka Jessica Welling. Ako teda ďalej? Namiesto bielych náterov sa v spálni udomácňuje síce stále svetlý, ale prírodný materiál. Drevo a ratan budú hrať prím. Preto ak uvažujete o vybavení spálne, tak je lepšie nechať priestor prírodným materiálom a nechať tú bielu len na plachty, či posteľ. Ale aj tu je už naporúdzi dosť modernejších teplejších farieb, ktoré aj samotné ležanie zútulnia.