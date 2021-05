Prúžkovaný obklad

Úhľadne poukladaný obklad v podobe pásikov ako na lodi alebo člne. Tento trend obkladov sa votrel do každého seriálového domu, ale aj do našich životov. V roku 2021 už ale dáva priestor niečomu novému. Omnoho viac sa v súčasnosti presadzujú prirodzenejšie pôsobiace obklady. Napríklad kolekcia dlaždíc, sadry, ratanu a v exteriéri sa do módy vracia obrastanie fasády živou rastlinou.