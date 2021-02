Namiesto záclony

Mnoho interiérov dnes už nedisponuje klasickou záclonou ani závesmi. Možno práve to je výzva spraviť si záclonu kvetinovú. Nie tak hustú a možno nie na všetky okná. No závesné garniže, ktoré umožňujú uchytiť estetické kvety sú v súčasnosti veľmi moderné aj atraktívne. Takto dokážete zavesiť zeleň napríklad v kuchyni a mať rovno poruke jedlé kvety alebo bylinky do šalátu. Skvelé riešenie nielen ako si skrášliť domov, ale aj možnosť, ako pestovať rastlinky, ktoré milujú slnko.