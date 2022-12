TOTO je chata prezidentky Čaputovej: Poriadne veľká a štýlovo zariadená

V okolí obce Limbach každý vie, že tu má chatu prezidentka Slovenskej republiky. Hoci v nej trávi čas len sporadicky, pred rokmi do kúpy investovala nemalé prostriedky. Rekreačný domček získala v roku 2014 vo verejnej súťaži vyhlásenej mestom Pezinok. Zaplatila 55-tisíc eur a ďalšie desaťtisíce investovala do rekonštrukcie.

Pracovná vyťaženosť jej neumožňuje využívať chatu často, napriek tomu je plná života. Dôvodom sú podnikateľské aktivity jej staršej dcéry Ley. Ako píše Plus 7 dní, nápad prenajímať rekreačný domček turistom nebol nový. Chata pri Limbachu od začiatku neslúžila len na oddych Čaputovcov, ale prinášala aj príjmy do rodinnej peňaženky. Na biznise s ubytovaním už od roku 2015 zarábala Zuzana Čaputová, po nástupe do paláca po nej biznis prebrala staršia dcéra Lea.