Baran

Konfrontačný typ. Vie vás zastaviť v chodbe a pustiť sa do vás pre banálny spor. Je to znamenie, ktoré zvykne veci riešiť horúcou hlavou. Najprv používa útok, až potom chladnú hlavu. Nie je to zlý človek. Ale je to presne ten typ namosúreného suseda, ktorý vrčí po každom v okolí. Má túžbu uzurpovať si spoločné priestory a mať dohľad nad fungovaním samosprávy. Jednoducho vie byť poriadne nepríjemný. Ako vchodový policajt, pred ktorým každý spozornie aj v prípade, že sa ničoho nedopustil.